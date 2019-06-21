Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке АмерикиRT на русском 01:15

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии. Встреча прошла в Порту-Алегри и завершилась со счётом 2:2. В составе азиатской команды дубль оформил Кодзи Миёси, отличившись на 25-й и 59-й минутах.
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Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса

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Сборные Уругвая и Японии не выявили победителя на Кубке Америки

LiveSport.ru01:09
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
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Обновлено вчера в 21:09
Общество

Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину

Обновлено вчера в 10:02
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Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Футбол

Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

Руководство Лейпцига хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И Спартак, и ПСВ готовы заплатить эту сумму.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

В России введут новый штраф для водителей

В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Общество

В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки

13 июля прошлого года стало известно, что Следственный комитет России и «Национальная медицинская палата» предложили внести в Уголовный кодекс дополнительные статьи для верной квалификации врачебных ошибок.
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное видео с Алиной Кабаевой

Фан-клуб Алины Кабаевой в Instagram опубликовал архивное видео гимнастки.
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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
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Google попрощалась с планшетами. Преемник Pixel Slate не увидит свет

Рик Остерло Источники добавляют, что в разработке были два новых планшета, оба были меньше, чем Pixel Slate, однако на этой неделе они были похоронены вместе с желанием Google впредь заниматься планшетами.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Росгвардия собирает бригаду для охраны Крымского моста

В Росгвардии рассказали о формировании бригады, которая займется охраной Крымского моста. Специальную бригаду Росгвардии собирают в Керчи.
Обновлено в 00:12
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Продюсера Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры

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Обновлено вчера в 20:17
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Космос

Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп

Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
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В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

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Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
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Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
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