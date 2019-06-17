Футбол

Сборная Уругвая обыграла эквадорцев в Кубке АмерикиМК-Спорт 01:37

Сборная Уругвая одержала победу в матче Кубка Америки против команды из Эквадора.
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Луис Суарес: «Приятно стартовать с победы!»

Матч ТВ01:32

Самые красивые гол и автогол Кубка Америки уже забиты. Суарес и Кавани уничтожили Эквадор

Sport24.ru04:20

Кубок Америки-2019: Уругвай стартовал с разгрома, Катар спас матч с Парагваем

ProstoProSport03:42

Уругвай ярко стартовал в Кубке Америки. Команда хочет взять титул

LiveSport.ru07:30

Диего Годин: «Рад, что можем отпраздновать день рождения Муслеры победой над Эквадором»

Спорт-Экспресс00:16

Л. Суарес: очень приятно стартовать с победы

Чемпионат02:10

Уругвай – Эквадор: прогноз и ставка на матч Кубка Америки

ODDS.ru15 июня в 02:29
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Происшествия

Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Авто

Новый Geely Emgrand GS скоро появится в России

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Политика

Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»

«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.
Обновлено в 07:58
Экономика

Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Муж Елизаветы II 98-летний принц Филипп был против свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.
Обновлено в 09:48
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Экономика

Закон о передаче банкам данных от сотовых операторов отозвали из ГД

В Госдуме отозвали законопроект, согласно которому предлагалось наделить банки и другие финансовые учреждения правом получать от операторов сотовой связи информацию о статусе обслуживания абонентов.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Футбол

Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта

Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 09:25
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Политика

В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

Литовские консерваторы обратились к Adidas, немецкому производителю одежды, с просьбой убрать из продажи майки с советской символикой.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Политика

Россия впервые за шесть лет участвует в авиасалоне в Ле Бурже

Россия - впервые за шесть лет - тоже участвует в салоне: партнёрство было прервано санкциями.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады

Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Кино

Объявлены победители «Кинотавра»

В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:19
Происшествия

Две женщины с кирпичом попытались ограбить магазин в Москве

Обновлено в 09:47
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