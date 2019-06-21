Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке АмерикиГазета.Ru вчера в 21:00

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт". Встречала закончилась вничью 2:2. Уругвайцы считались явными фаворитами этого матча и контролировали игру.
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Футбол, Кубок Америки, Уругвай - Япония, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 18:29

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

Газета.Ruвчера в 21:00

Сборная Уругвая не смогла выиграть у Японии в матче Кубка Америки

Матч ТВвчера в 21:08

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Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса

Sport24.ruвчера в 21:00

Япония сыграла вничью с Уругваем на Кубке Америки и может выйти из группы

Чемпионатвчера в 22:24

Кубок Америки. Уругвай против Японии

Sports.ru18 июня в 09:00
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
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Обновлено вчера в 05:19
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

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Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

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Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе

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Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

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