Футбол
Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке АмерикиГазета.Ru вчера в 21:00
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт". Встречала закончилась вничью 2:2. Уругвайцы считались явными фаворитами этого матча и контролировали игру.
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Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса
Sport24.ruвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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