Футбол
Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20Чемпионат 12:00
В матче 1/4 финала чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Колумбии со счётом 1:0 и завоевала путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в польском Лодзе на стадионе «Видзева». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому ассистировали Махмуд Ахмед Камель и Мокран Гурари.
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