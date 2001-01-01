Сборная Украины вышла в финал молодёжного чемпионата мираЕвро-футбол.ру 13:30

Сборная Украины стала финалистом молодёжного чемпионата мира. В матче с итальянцами украинцы победили с полюбившимся им счетом 1:0. На 65-й минуте забил Сергей Булеца. Последние 11 минут у "скуадры адзурры" было преимущество в одного игрока, но сравнять счет ей не удалось.

Сборная Украины вышла в финал молодёжного чемпионата мира

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