Футбол

Сборная Украины вышла в финал молодёжного чемпионата мираЕвро-футбол.ру 13:30

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Сборная Украины стала финалистом молодёжного чемпионата мира. В матче с итальянцами украинцы победили с полюбившимся им счетом 1:0. На 65-й минуте забил Сергей Булеца. Последние 11 минут у "скуадры адзурры" было преимущество в одного игрока, но сравнять счет ей не удалось.
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Сборная Украины вышла в финал молодёжного чемпионата мира

Евро-футбол.ру13:30

Украина - в финале молодёжного чемпионата мира по футболу

Sport.ru13:43
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