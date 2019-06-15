Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболуРБК 14:03
Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи. Судил игру арбитр из США Исмаил Эльфатх. Корейцы открыли счет уже на пятой минуте, реализовав пенальти.
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