Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru 14:32

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
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Украина U20 — Южная Корея U20 — 3:1. Видеообзор победы украинской команды в финале ЧМ

Sport24.ru15:25

Украина впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Sports.ru13:55

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Газета.Ru14:32

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Матч ТВ13:57

Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею

Чемпионат13:55

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Советский спорт13:54

Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

Спорт-Экспресс14:40
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Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
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Желавших уехать в Канаду россиян переселят

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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
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Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
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Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

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НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад

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