Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru 14:32

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Кино Скончался режиссер Франко Дзеффирелли Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Транспорт Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.

Футбол Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт".

Наука Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.

Здоровье Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.

Космос Впервые определен источник фотонов с энергией выше 100 тераэлектронвольт При помощи установки Tibet air shower array ученые зафиксировали атмосферные ливни частиц, порожденные попаданием фотонов с энергией выше 100 тераэлектронвольт, прилетевших от Крабовидной туманности.

Армия и оружие Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.

Шоу-бизнес Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Происшествия Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании трагедии в «Шереметьево», где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет SSJ-100.

Экономика Арендаторы расхватали магазины и офисы В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.

Космос Последние дни человечества: Нибиру отправила на Землю сокрушительную боеголовку – кадры оружия Боеголовку из космоса связали с таинственной Нибиру после того, как людям удалось вычислить приблизительные координаты ее запуска – они странным образом совпали с ориентировочным нахождением планеты Х. Ранее стало известно, как Нибиру уничтожит человечество.

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне женился Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".