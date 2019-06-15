Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru 14:32

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чемпионы из Украины, цель «Спартака» и «Динамо», бомбардир с 9 голами за матч. Звезды молодежного ЧМ

Sport24.ru16:20

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Советский спорт13:54

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Матч ТВ13:57

Украина выиграла молодежный ЧМ. Тренер сказал, что финал был матчем его жизни 👏

Sports.ru16:45

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Газета.Ru16:09

Украина (U20) — Южная Корея (U20) — 3:1, 15 июня 2019, обзор матча ЧМ-2019

Чемпионат17:00

Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

Спорт-Экспресс14:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех

Обновлено в 23:12
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено в 11:24
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации США кибератак на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:45
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»

Обновлено в 10:34
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

Обновлено в 21:15
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Экономика

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Обновлено в 18:08
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным

Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске

Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 13:25
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Теннис

Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.
Обновлено в 17:24
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено в 22:03
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Политика

Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.
Обновлено в 22:56
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Сергеевич Супряга
Украинский футболист
Украинский футболист, нападающий клуба «Динамо» и сборной Украины до 19 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное