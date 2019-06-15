Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru 14:32
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
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«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна
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Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
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