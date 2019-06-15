Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru вчера в 14:32

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
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Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Матч ТВвчера в 13:57

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Газета.Ruвчера в 16:09

Чемпионы из Украины, цель «Спартака» и «Динамо», бомбардир с 9 голами за матч. Звезды молодежного ЧМ

Sport24.ruвчера в 16:20

Украина (U20) — Южная Корея (U20) — 3:1, 15 июня 2019, обзор матча ЧМ-2019

Чемпионатвчера в 17:00

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Советский спортвчера в 13:54

Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

Спорт-Экспрессвчера в 14:40

Украина впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Sports.ruвчера в 13:55
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

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Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ

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Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
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Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

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Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
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Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
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Phantasy Star Online 2 выйдет на Западе только на Xbox и РС

Обновлено 14 июня в 11:28
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Обновлено 14 июня в 12:29
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

Яя Туре прибыл в Китай для подписания контракта с «Циндао Хайню»

Как сообщает Sportscenter, 36-летний футболист прибыл в Китай для подписания контракта с "Циндао Хайню", который выступает во второй лиге страны.
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Происшествия

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В селе Чемодановка Пензенской области жители в пятницу собрались на сход и перекрыли трассу М-5 «Урал» в знак протеста против соседства с местными цыганами.
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Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Недвед отправился на переговоры с Райолой по Погба и Де Лигту

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с агентом Мино Райолой по поводу перехода двух его клиентов в туринский клуб.
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Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

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ESPN: «Лейкерс» договорился с «Нью-Орлеаном» об обмене Дэвиса

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Происшествия

Дебоширов скрутили в самолете перед вылетом из Новокузнецка

Персонал вызвал полицию, – рассказал очевидец порталу "Новокузнецк.ру". В итоге дебоширов скрутили на борту летательного аппарата и вывели.
Обновлено в 02:35
Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов

"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США.
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Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
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Политика

Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе

Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

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Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
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