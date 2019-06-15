Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru вчера в 14:32
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
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