Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru вчера в 14:32

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
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Чемпионы из Украины, цель «Спартака» и «Динамо», бомбардир с 9 голами за матч. Звезды молодежного ЧМ

Sport24.ruвчера в 16:20

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Советский спортвчера в 13:54

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Матч ТВвчера в 13:57

Украина (U20) — Южная Корея (U20) — 3:1, 15 июня 2019, обзор матча ЧМ-2019

Чемпионатвчера в 17:00

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Газета.Ruвчера в 16:09

Украина выиграла молодежный ЧМ. Тренер сказал, что финал был матчем его жизни 👏

Sports.ruвчера в 16:45

Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

Спорт-Экспрессвчера в 14:40
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Музыка

Красноярцев приглашают на выступление духового оркестра

Обновлено в 00:36
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

Обновлено вчера в 21:15
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено вчера в 12:03
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие

Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено вчера в 12:36
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Наука

Инженеры создали робота, способного иронизировать

За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.
Обновлено 14 июня в 09:32
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»

Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко потеряла бизнеc

Наталья лично присутствовала на мероприятии, а руководство заведения обещало: Андрейченко обязательно проведет мастер-классы по сценическому искусству.
Обновлено в 00:00
Футбол

Марадона: «„Рука Бога“ была местью англичанам за Фолклендские острова»

В пятницу, 14-го июня, в мировой прокат вышел документальный фильм "Диего Марадона".
Обновлено вчера в 18:29
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»

Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
Обновлено в 00:08
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Украинский футболист, нападающий клуба «Динамо» и сборной Украины до 19 лет.
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