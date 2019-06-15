Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мираMetaratings вчера в 13:55
Сборная Украины выиграла у сверстников из Южной Кореи в финале молодёжного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Главным героем встречи стал форвард Владислав Супряга, оформивший дубль. Кроме того, отличился и полузащитник Георгий Цитаишвили, поставивший эффектную точку в матче.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
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Общество
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Обновлено в 06:35
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
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Обновлено вчера в 16:55
Музыка
Умер участник группы «Машина Времени»
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Обновлено в 06:26
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Агутин назвал себя необычным подкаблучником
Обновлено в 06:17
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
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Обновлено в 05:44
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
Полиция в городе Балаково Саратовской области начала проверку после нападения сбежавшей из вольера цирковой медведицы на двух прохожих, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Религия
Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере
В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 03:32
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Жителя Петербурга подозревают в развращении шестилетнего сына
В ночь с 15 на 16 июня в отделение полиции Калининского района обратилась 30-летняя петербурженка с заявлением о том, что ее бывший гражданский муж развратил их общего сына.
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Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Наука
Инженеры создали робота, способного иронизировать
За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.
Обновлено 14 июня в 09:32
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Политика
Представители Демпартии Молдавии спешно покинули страну
Отмечается, что из Молдавии вылетели как члены партии, так и ее сторонники.
Обновлено вчера в 00:15
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Здоровье
Главный репродуктолог России заявил, что почти 80% рожающих женщин нездоровы
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Филарет начал рассылать приглашения на собор вопреки угрозам отлучения
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) начал рассылку на собор для восстановления УПЦ КП.
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