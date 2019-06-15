Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мираMetaratings вчера в 13:55

Сборная Украины выиграла у сверстников из Южной Кореи в финале молодёжного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Главным героем встречи стал форвард Владислав Супряга, оформивший дубль. Кроме того, отличился и полузащитник Георгий Цитаишвили, поставивший эффектную точку в матче.

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