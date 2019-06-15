Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru вчера в 14:32

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
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Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Матч ТВвчера в 13:57

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

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Украина (U20) — Южная Корея (U20) — 3:1, 15 июня 2019, обзор матча ЧМ-2019

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Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

Спорт-Экспрессвчера в 14:40

Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

Soccer.ruвчера в 13:56
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