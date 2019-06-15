Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20ТАСС вчера в 14:02
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
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Украина выиграла молодежный ЧМ. Тренер сказал, что финал был матчем его жизни 👏
Sports.ruвчера в 16:45
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