Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru 14:32

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт". В решающем матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Украинские футболисты смогли обыграть корейцев со счетом 3:1.
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Чемпионы из Украины, цель «Спартака» и «Динамо», бомбардир с 9 голами за матч. Звезды молодежного ЧМ

Sport24.ru16:20

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Советский спорт13:54

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Матч ТВ13:57

Украина (U20) — Южная Корея (U20) — 3:1, 15 июня 2019, обзор матча ЧМ-2019

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Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Газета.Ru16:09

Украина выиграла молодежный ЧМ. Тренер сказал, что финал был матчем его жизни 👏

Sports.ru16:45

Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

Спорт-Экспресс14:40
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