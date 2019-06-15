Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru 16:09

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную с первой победой на турнире в истории, заявив, что футболисты сделали невозможное. В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
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Чемпионы из Украины, цель «Спартака» и «Динамо», бомбардир с 9 голами за матч. Звезды молодежного ЧМ

Sport24.ru16:20

Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

Спорт-Экспресс14:40

Украина (U20) — Южная Корея (U20) — 3:1, 15 июня 2019, обзор матча ЧМ-2019

Чемпионат17:00

Украина выиграла молодежный ЧМ. Тренер сказал, что финал был матчем его жизни 👏

Sports.ru16:45

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Газета.Ru16:09

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Матч ТВ13:57

Украина выиграла молодежный чемпионат мира

Советский спорт13:54
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Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Обновлено вчера в 12:29
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России

На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Самолет «Аэрофлот» сел в Варшаве из-за агрессивного пассажира

Обновлено в 01:30
Происшествия

Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв

Во дворе одного из домов в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Гаджеты

Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств

Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Наука

В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита

Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Экономика

Российский рынок автобусов упал на 5%

По итогам мая 2019 года российский рынок автобусов сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:22
Политика

Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Космос

Эксперт рассказал о возможности столкновения Земли с астероидами

Для крупных астероидов с размерами до 140 метров эксперты уже рассчитали орбиты на ближайшие 100-150 лет и пока столкновений не предвидится.
Обновлено вчера в 21:26
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Происшествия

В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
Обновлено в 16:28
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