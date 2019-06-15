Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мираГазета.Ru 16:09
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную с первой победой на турнире в истории, заявив, что футболисты сделали невозможное. В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
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