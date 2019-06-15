Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20ТАСС 14:02

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
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Сборная Украины стала победителем чемпионата мира U20

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Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет

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Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею

Чемпионат13:55

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Газета.Ru14:32
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