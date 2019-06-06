Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМPravda.Ru 11:50

В полуфинале сборная Украины встретится с победителем пары Италия - Мали. Украинские футболисты впервые в своей истории вышли в эту стадию турнира. Молодежные чемпионаты мира по футболу проходят с 1977 года.

Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМ

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