Футбол
Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМPravda.Ru 11:50
В полуфинале сборная Украины встретится с победителем пары Италия - Мали. Украинские футболисты впервые в своей истории вышли в эту стадию турнира. Молодежные чемпионаты мира по футболу проходят с 1977 года.
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