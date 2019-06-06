Футбол

Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМPravda.Ru 11:50

В полуфинале сборная Украины встретится с победителем пары Италия - Мали. Украинские футболисты впервые в своей истории вышли в эту стадию турнира. Молодежные чемпионаты мира по футболу проходят с 1977 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и Италия

Спорт-Экспресс15:30

Италия U20 – Мали U20: кто в поединке фаворит?

Все про Спорт рувчера в 08:08

Италия сыграет с Украиной в полуфинале юношеского ЧМ

Советский спорт14:25

Сборная Италии в большинстве переиграла Мали и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

Матч ТВ14:23

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20

Чемпионат12:00

ЧМ-2019 (U-20). 1/4 финала. Италия победила Мали, Колумбия проиграла Украине

Sports.ru02:53

Сборная Италии победила Мали и в полуфинале ЧМ U20 сыграет с Украиной

Sport24.ru14:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:59, Ашберн
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ-2020

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Политика

Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать

Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Автоспорт

Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей.
Обновлено в 12:16
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!

Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Кино

Сценариста «Чернобыля» удивила реакция россиян и украинцев на сериал

Сценарист мини-сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин оказался удивлен отзывами на шоу в Восточной Европе и странах бывшего СССР.
Обновлено в 13:18
Политика

Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери

Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner)

For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Обновлено в 06:18
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена Азара

Обновлено в 16:34
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено в 08:22
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Футбол

Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские острова

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур».
Обновлено в 16:40
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Авто

Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России

Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Обновлено в 15:23
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мали
Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное