Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020Газета.Ru 16:51
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
Роман Яремчук
|6′
|29′
Оливье Тилль
|31′
Даниэль Да Мота
|51′
Жерсон Родригес
|52′
Даниэль Да Мота
Стефано Бенси
Виталий Миколенко
|56′
Александр Караваев
|67′
|77′
Оливье Тилль
Давид Тюрпель
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
|80′
Александр Зинченко
|81′
Виктор Цыганков
Эдуард Соболь
|88′
|90′+4′
Венсан Тилль
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
16
Миколенко
3
Соболь
6
Степаненко
17
Зинченко
8
Малиновский
20
Коваленко
18
Яремчук
1
Морис
2
Шано
8
Баррейро
7
Жерсон
18
Янс
20
Тюрпель
10
Тилль
16
Баррейро
22
Мартинс
17
Родригес
11
Бенси
Люксембург
Расстановка 3‑5‑2
На "Арене Львов" завершился матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 года между сборной Украины и команды Люксембурга. С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
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