Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020Газета.Ru 16:51

На "Арене Львов" завершился матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 года между сборной Украины и команды Люксембурга. С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".

Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020

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