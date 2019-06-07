Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ-2020Газета.Ru 16:36

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу украинцев, сообщает "Советский спорт".
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