Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ-2020Газета.Ru 16:36
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу украинцев, сообщает "Советский спорт".
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