Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020REGNUM 00:31

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Игра прошла на поле львовского стадиона «Арена Львов» и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.

Авто Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.

Происшествия В Свердловской области загорелась исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Футбол Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.

Футбол Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Наука Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.

Политика Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.

Футбол СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.

Политика Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Происшествия Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".

Политика Трамп: США и Мексика достигли соглашения Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Музыка Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».

Экономика Титов заявил о росте неучитываемых проверок бизнеса Титов уточнил, что в аппарате бизнес-омбудсмена имеются косвенные данные о числе таких проверок.

Происшествия 23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии 23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Кино Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.

Армия и оружие Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.

Происшествия Российского чиновника подстрелили за замечание водителю Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.

Религия Папа римский изменил молитву «Отче наш» О необходимости изменить текст молитвы папа Франциск говорил еще в ноябре 2017 года.