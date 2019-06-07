Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020REGNUM 00:31

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Игра прошла на поле львовского стадиона «Арена Львов» и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.
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