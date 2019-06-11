Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМРИА Новости 14:18

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Гдыне, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Украины.
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Газета.Ru15:24

Южная Корея U20 обыграла Эквадор и встретится с Украиной в финале ЧМ

Sport24.ru16:22

Украина сыграет с Южной Кореей в финале ЧМ-2019 (U-20)

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Украина вышла в финал чемпионата мира U20

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Украина вышла в финал молодежного ЧМ

Матч ТВ13:26

Украина - в финале молодёжного чемпионата мира по футболу

Sport.ru13:43

В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея

Спорт-Экспресс16:22
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Кировчане увидят противостояние Юпитера

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У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
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Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»

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Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
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Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
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Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
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Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Авто

С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят

В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Во Франции освободили заложников, захваченных в тюрьме

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн заключенный захватил двух заложников — стажера и надзирателя.
Обновлено в 20:47
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
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Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

Обновлено в 14:14
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«Торпедо» подписало Рязанцева и Лебеденко

Обновлено в 15:24
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Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено в 11:59
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У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
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Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено в 03:38
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Футбол

20-летний Мбаппе забил 100-й гол в карьере

К 29-й минуте гости ведут в счёте — 1:0. На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Обновлено в 15:18
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В Красноярском крае пожарный поезд помогает тушить горящий склад леса

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Google выпустил дудл ко Дню России

Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
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В Польше нашли тоннель, который может привести к Янтарной комнате

На территории комплекса немецких бункеров в польском поселении Мамерки обнаружили вход в старинный тоннель, который может привести музейщиков к местоположению Янтарной комнаты.
Обновлено в 02:52
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Буффон может сменить Касильяса в «Порту»

Действующий же вратарь "Порту" Икер Касильяс вряд ли сможет продолжить карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем.
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«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

Обновлено в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
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