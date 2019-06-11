Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМРИА Новости 14:18

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Гдыне, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Украины.
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Газета.Ru15:24

Южная Корея U20 обыграла Эквадор и встретится с Украиной в финале ЧМ

Sport24.ru16:22

В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея

Спорт-Экспресс16:22

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

Чемпионат13:39

Украина вышла в финал молодежного ЧМ

Матч ТВ13:26

Украина - в финале молодёжного чемпионата мира по футболу

Sport.ru13:43

Украина сыграет с Южной Кореей в финале ЧМ-2019 (U-20)

Sports.ru05:00
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Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
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Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

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Большинство поклонников попросили любимую певицу не делать уколы красоты.
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Инициаторы акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая должна была пройти 12 июня, отказались от призывов к участию в ней.
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Компанией Xiaomi выпущены «умные» часы Amazfit Verge 2

Обновлено в 14:37
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
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Николай Дроздов ушёл из передачи «В мире животных»

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Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Футбол

Главный тренер Кипра прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение своих подопечных в игре против российской команды со счётом 1:0.
Обновлено в 17:06
Музыка

«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
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Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Футбол

Бельгия разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль

Сборная Бельгии разгромила Шотландию в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 3:0. В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один гол забил Кевин де Брейне.
Обновлено в 16:46
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
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Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
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Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
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Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue

37-летняя жена принца Гарри, как утверждают источники, оказывается, согласилась стать приглашенным редактором осеннего номера глянцевого издания.
Обновлено в 16:05
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Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
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Кино

Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

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В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
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Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»

Обновлено в 13:19
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
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Мик Джаггер восстановился после операции на сердце

Знаменитый английский рок-музыкант Мик Джаггер дал первое интервью после успешной операции на сердце.
Обновлено в 12:09
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
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