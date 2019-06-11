Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМРИА Новости 14:18

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Гдыне, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

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