Футбол
Украина — Сербия 5:0Газета.Ru вчера в 16:36
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
|22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
|26′
Виктор Цыганков
|28′
|32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
|46′
|53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
|59′
|60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
|67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
|72′
|72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
|75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
|76′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
16
Миколенко
15
Цыганков
2 ×
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Шепелев
20
Коваленко
9
Кравец
1
Дмитрович
4
Миленкович
5
Спаич
11
Коларов
14
Гачинович
16
Фейса
10
Тадич
6
Максимович
17
Костич
21
Лазович
9
Митрович
Сербия
Расстановка 3‑5‑2
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу украинцев, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Квалификация Евро-2020. Украина забила 5 мячей Сербии, Испания разгромила Фареры
Sports.ruвчера в 07:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:37, Ашберн
Наука
Определена главная причина старения
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено вчера в 14:43
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено вчера в 20:27
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Бизнесмен Пригожин осудил Соболь за агрессию в отношении Симоньян
В тексте сообщения пресс-службы «Конкорда» отдельно отмечается, что Евгений Пригожин предложил Соболь и другим сотрудникам ФБК проявлять агрессию не против беззащитной беременной женщины, а против него лично.
Обновлено вчера в 11:52
Музыка
Киркоров и Лобода стали победителями премии Муз-ТВ
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
B-2 получат универсальное ядерное оружие и защиту от ПВО
B61-12 является универсальным оружием: бомба способна работать по подземным целям, включая бункеры, наносить удары как низкой, там и повышенной мощности, детонировать над поверхностью.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Суд арестовал начальника тыла МВД Приамурья
Благовещенский городской суд заключил под стражу начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова.
Обновлено в 00:29
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
В Петербурге Ростех построит онкологический центр за 15 млрд рублей
На ПМЭФ-2019 холдинг Ростеха «Швабе» подписал соглашение со Смольным, предполагающее его инвестиции в размере 15 млрд рублей в проектирование и создание двух медучреждений в Северной столице.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Японцы думают над безвизом россиянам
Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Глава Клуба журналистов Мексики призвала сплотиться для защиты Ассанжа
Глава Клуба журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера призвала людей сплотиться в защите основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа ради себя самих.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Алек Болдуин устал пародировать Трампа
Американский актёр Алек Болдуин в интервью USA Today заявил об усталости от исполнения роли Трампа в программе Saturday Night Live.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Баскетбол
«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт» в финале НБА
"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105).
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца
Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46