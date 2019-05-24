Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила УругваюМатч ТВ 16:23

Сборная Украины обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе украинцев голы забили Сергей Булеца и Денис Попов.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Наука Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Экономика Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Политика Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Наука Изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий Учеными из Франции в ходе эксперимента с кишечной палочкой был изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий к воздействию антибиотиков.

Общество Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.

Здоровье Ученые назвали самые опасные продукты для беременных женщин Картофельные чипсы, майонез, растительные масла и прочие продукты, содержащие в себе большие количества линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, оказались крайне опасными для беременных женщин.

Футбол «Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона Утверждается, что английский клуб оценивает форварда в £ 100 млн. 21-летний Ришарлисон перешёл в "Эвертон" прошлым летом из "Уотфорда".

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".

Здоровье В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Политика Бывший вице-канцлер Австрии подал заявление на создателей видео с ним Штрахе заявил, что ролик был снят незаконно Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обратился в прокуратуру Вены с заявлением на трех лиц, которые могут быть причастны к созданию скандальной видеозаписи с его участием, передает Австрийское агентство печати.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Общество Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.