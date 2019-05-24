Футбол
Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила УругваюМатч ТВ 16:23
Сборная Украины обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе украинцев голы забили Сергей Булеца и Денис Попов.
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