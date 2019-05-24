Футбол
Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила УругваюМатч ТВ 16:23
Сборная Украины обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе украинцев голы забили Сергей Булеца и Денис Попов.
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Музыка
Эрнст объявил победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
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Обновлено в 04:21
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Москве жильцов загоревшегося дома эвакуировали
В Москве загорелась кровля жилого дома. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, жильцы были эвакуированы.
Обновлено в 18:06
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Обновлено в 14:22
Футбол
Леонид Федун: При лимите 8+17 весь негатив исчезнет
Схеме лимита 8 легионеров в заявке + 17 россиян «нет альтернативы», заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» владелец «Спартака» Леонид Федун.
Обновлено в 15:48
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 71,84 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 0,58 копейки — до 71,8369 рубля, курс доллара увеличился на 7,57 копейки — до 64,4913 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 05:39
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Космос
Падение метеорита над Австралией записали на видео
Пока люди сходятся во мнении, что на видео попал момент падения метеорита, который сгорел в атмосфере, сообщает Пятый канал.
Обновлено 22 мая в 10:42
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов
Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено в 15:53
Общество
Бальнеологический комплекс «Хонока» поможет сахалинцам думать о вечном ближе к осени
Строительство бальнеологического комплекса "Хонока" в Южно-Сахалинске стартовало два года назад, и беспроблемным назвать его тяжело — объект изначально собирались сдать в 2018 году, но сроки переносились.
Обновлено в 07:55
Авто
Две Tesla Model 3 устроили соревнование на земле и под землей
В рамках эксперимента две одинаковых Tesla Model 3 соревнуются между собой — одна едет по улицам Лос-Анджелеса, а другая на автопилоте движется в скоростном тоннеле под городом.
Обновлено в 15:29
Наука
Нейросеть научили «оживлять» лица Моны Лизы и Достоевского
Специалисты по машинному обучению научили нейросеть «оживлять» портреты людей на основе только одного изображения.
Обновлено в 08:49
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Политика
Кадыров прокомментировал слухи о назначении вице-премьером России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг слухи о назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера РФ.
Обновлено в 11:21