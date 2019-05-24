Футбол
Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила УругваюМатч ТВ 16:23
Сборная Украины обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе украинцев голы забили Сергей Булеца и Денис Попов.
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Общество
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На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
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Армия и оружие
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Политика
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Футбол
«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в заключительном туре чемпионата Франции
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Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл
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Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
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