Футбол
Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила УругваюМатч ТВ вчера в 16:23
Сборная Украины обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе украинцев голы забили Сергей Булеца и Денис Попов.
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Происшествия
Бизнес-джет рухнул в океан у берегов Флориды, погиб один человек
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Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины
Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Фернандеш не знает, останется ли в «Локомотиве»
Контракт 33-летнего португальца с "Локомотивом" истекает в конце июня 2019-го.
Обновлено в 01:36
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
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Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
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Обновлено вчера в 22:30
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Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира
В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.
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Обновлено вчера в 22:06
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Авто
4 уникальных особенности «горбатого» - вы их знаете?
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Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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