Футбол

Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила УругваюМатч ТВ вчера в 16:23

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Сборная Украины обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе украинцев голы забили Сергей Булеца и Денис Попов.
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