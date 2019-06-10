Футбол

Сборная Украины обыграла Люксембург в квалификации Евро-2020Sport24.ru вчера в 16:37

Украина — Люксембург
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
Роман Яремчук
6′
29′
Оливье Тилль
31′
Даниэль Да Мота
51′
Жерсон Родригес
52′
Даниэль Да Мота
Стефано Бенси
Виталий Миколенко
56′
Александр Караваев
67′
77′
Оливье Тилль
Давид Тюрпель
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
80′
Александр Зинченко
81′
Виктор Цыганков
Эдуард Соболь
88′
90′+4′
Венсан Тилль
2 фото
Сборная Украины победила команду Люксембурга с минимальным счетом (1:0) в матче 4-го тура квалификации Евро-2020. Единственный гол в составе победителей забил Роман Яремчук. В другом матче группы В Сербия победила Литву (4:1).
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