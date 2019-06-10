Футбол
Сборная Украины обыграла Люксембург в квалификации Евро-2020Sport24.ru вчера в 16:37
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
Роман Яремчук
|6′
|29′
Оливье Тилль
|31′
Даниэль Да Мота
|51′
Жерсон Родригес
|52′
Даниэль Да Мота
Стефано Бенси
Виталий Миколенко
|56′
Александр Караваев
|67′
|77′
Оливье Тилль
Давид Тюрпель
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
|80′
Александр Зинченко
|81′
Виктор Цыганков
Эдуард Соболь
|88′
|90′+4′
Венсан Тилль
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
16
Миколенко
3
Соболь
6
Степаненко
17
Зинченко
8
Малиновский
20
Коваленко
18
Яремчук
1
Морис
2
Шано
8
Баррейро
7
Жерсон
18
Янс
20
Тюрпель
10
Тилль
16
Баррейро
22
Мартинс
17
Родригес
11
Бенси
Люксембург
Расстановка 3‑5‑2
Сборная Украины победила команду Люксембурга с минимальным счетом (1:0) в матче 4-го тура квалификации Евро-2020. Единственный гол в составе победителей забил Роман Яремчук. В другом матче группы В Сербия победила Литву (4:1).
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Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в отборочном матче Евро-2020
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