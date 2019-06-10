Футбол

Украина с минимальным счетом одолела ЛюксембургLiveSport.ru вчера в 16:39

Украина — Люксембург
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
Роман Яремчук
6′
29′
Оливье Тилль
31′
Даниэль Да Мота
51′
Жерсон Родригес
52′
Даниэль Да Мота
Стефано Бенси
Виталий Миколенко
56′
Александр Караваев
67′
77′
Оливье Тилль
Давид Тюрпель
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
80′
Александр Зинченко
81′
Виктор Цыганков
Эдуард Соболь
88′
90′+4′
Венсан Тилль
2 фото
Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в домашнем матче квалификации Евро-2020. Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0.
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