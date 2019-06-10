Украина с минимальным счетом одолела ЛюксембургLiveSport.ru вчера в 16:39

Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в домашнем матче квалификации Евро-2020. Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0.

Общество Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.

Армия и оружие В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35 Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.

Финансы Интернет-холдинг Rambler Group расплатился с долгами Кредит Rambler получил в 2014 г. в банке «ФК Открытие», где владелец интернет-холдинга Александр Мамут был миноритарием с долей в 6,7%. Он брал кредит, чтобы выкупить свою долю у владельца «Норникеля» Владимира Потанина: бизнесмен реализовал свое право продать половину интернет-холдинга по заранее зафиксированной цене, а именно $295 млн (18 млрд руб. на момент продажи).

Происшествия Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.

Происшествия Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.

Политика Молдавские демократы предложили России тайную сделку Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Происшествия Мошенница похитила у жителей Бурятии 46 млн рублей В целом мошенница похитила у десяти человек более 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Футбол Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020 Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Армия и оружие В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан Во вторник утром 54-детний житель села Кирово Вилюйского района Якутии из ружья ранил четырех односельчан.

Общество Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».

Происшествия Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Политика WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Экономика Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общество Правительство опубликовало концепцию нового КоАП В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается делить все нарушения на категории, «исходя из их характера и степени общественной вредности».

Баскетбол «Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто» "Голден Стэйт Уорриорз" победил "Торонто Рэпторс" в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".