Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мираSport24.ru 11:34

Сборная Украины U20 нанесла поражение сверстникам из Колумбии в четвертьфинале чемпионата мира для игроков до 20 лет.

Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира

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