Футбол
Сборная Украины наделала шороху в мире футбола, выиграв ЧМ U-20, - видеообзор финалаРоссийский Диалог вчера в 14:52
Сборная Украины впервые в своей истории выиграла молодежный чемпионат мира по футболу U-20. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 одолели одногодок из Южной Кореи, сообщает "Российский Диалог". Поединок провально начался для украинской команды.
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Сборная Украины наделала шороху в мире футбола, выиграв ЧМ U-20, - видеообзор финала
Российский Диалогвчера в 14:52
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Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
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Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
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В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
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Происшествия
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Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине.
Обновлено вчера в 16:32
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Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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Политика
Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника советским воинам
Обновлено вчера в 09:05
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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
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Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание
Обновлено 14 июня в 07:24
Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
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Шоу-бизнес
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Хотелось быть какой-нибудь Ивановой, чтобы все отстали от меня, — призналась внучка Михаила Боярского.
Обновлено вчера в 23:00
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В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
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Меган Маркл придется одевать своего сына в одежду родственников
Принцесса Шарлотта ходила в шортах старшего брата Джорджа, поэтому Арчи традиция стороной не обойдет.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей
Создатели видео вдохновлялись сценами из роликов с испытаниями подобных роботов, которые проводят их создатели из компании Boston Dynamics.
Обновлено вчера в 19:02
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Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
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Заодно продюсер проговорилась о прозвище, которое ей дала ее подруга светская львица Ксения Собчак.
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Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»
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Обновлено вчера в 17:09
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Общество
Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
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