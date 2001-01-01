Сборная Украины наделала шороху в мире футбола, выиграв ЧМ U-20, - видеообзор финалаРоссийский Диалог вчера в 14:52

Сборная Украины впервые в своей истории выиграла молодежный чемпионат мира по футболу U-20. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 одолели одногодок из Южной Кореи, сообщает "Российский Диалог". Поединок провально начался для украинской команды.

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