Футбол

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20Чемпионат вчера в 12:00

2 фото
В матче 1/4 финала чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Колумбии со счётом 1:0 и завоевала путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в польском Лодзе на стадионе «Видзева». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому ассистировали Махмуд Ахмед Камель и Мокран Гурари.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина - Колумбия - 1:0: видеообзор четвертьфинального матча молодёжного ЧМ-2019

Sport.ruвчера в 18:13

Украина вышла в полуфинал юношеского ЧМ

Советский спортвчера в 13:00

Колумбия U20 – Украина U20: кому в полуфинал?

Все про Спорт ру06 июня в 07:45

Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ruвчера в 11:34

Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ

Спорт-Экспрессвчера в 11:28

Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Матч ТВвчера в 11:27

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира U20

Чемпионатвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено 06 июня в 16:14
Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено вчера в 07:13
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Происшествия

Задержан восьмой фигурант по делу об убийстве экс-бойца ГРУ

Официальное сообщение о задержании 8-го участника массовой драки, закончившейся убийством бывшего военнослужащего ГРУ Никиты Белянкина, появилось на официальном сайте Следственного Комитета.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено вчера в 10:17
Баскетбол

«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.
Обновлено в 01:34
Авто

Michelin выпустил шины Pilot Sport 4 SUV с эффектом бархата

Установив на автомобиль Pilot Sport 4 SUV, можно быть уверенным в комфортном торможении на мокром и сухом покрытии и стабильном управлении машиной на высоких скоростях.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Закрывать шоу после скандала с результатами в финале шестого сезона конкурса канал не планирует, заверил Эрнст.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

Самолёту авиакомпании UTair потребовалась перезагрузка системы в аэропорту Красноярска

Пассажиров были вынуждены вернуть из самолёта в терминал, оборудование на борту перезагрузили.
Обновлено в 01:21
Политика

Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков

Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено в 01:06
Происшествия

У десятков российских пилотов обнаружены недействительные дипломы

Обновлено вчера в 04:47
Игры

Sony начала распродажу игр в PlayStation Store

Sony запустила масштабную распродажу игр на PlayStation. В течение 11 дней по скидке можно купить понравившийся проект в магазине консоли.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Экономика

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
Обновлено вчера в 09:05
Кино

Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Минтруд заявил о росте зарплат соцработников

В Министерстве труда сообщили о росте зарплат социальных работников с 12 000 рублей до 34 000.
Обновлено в 00:09
Политика

На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Колумбия
Государство в Южной Америке
Государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица - Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге - с Эквадором и Перу, на западе - с Панамой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мали
Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное