Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМСпорт-Экспресс 11:28
Сборная Украины стала первым полуфиналистом юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин сравнил ситуацию с «Северным потоком-2» с рейдерством
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сравнил ситуацию, происходящую со строительством газопровода «Северный поток-2», с рейдерским захватом.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Происшествия
Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Температура воздуха в Москве впервые за год превысила 30 градусов
Температура воздуха в Москве 7 июня поднялась до 30,5 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеостанции ВДНХ.
Обновлено в 08:46
Общество
Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф
Посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад.
Обновлено в 11:26
Театры
В Перми опровергли информацию об отъезде Теодора Курентзиса
В Пермском оперном рассказали, что никаких официальных заявлений по поводу отъезда из Перми Теодор Курентзис не делал и коллектив не собирал.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин оценил потери Болгарии из-за отказа от «Южного потока»
Болгария из-за отказа от газопровода «Южный поток» потеряла $3 млрд инвестиций, тысячи рабочих мест и $400 млн ежегодных поступлений за транзит газа.
Обновлено в 11:35
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Кино
Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе
Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
Обновлено в 10:55
Экономика
«Ростех» продаст Renault около 8% акций Alliance Rostec
«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 09:50
Интернет
Хакеры создали клон сайта Cryptohopper. Он распространяет вирусы
Фишинговый сайт, стилизованный под сервис Cryptohopper, обнаружил пользователь Twitter под ником Fumik0_.
Обновлено в 11:20
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11