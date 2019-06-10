Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в финал ЧМТелеканал 360° 17:44

Впервые в истории молодежная команда Украины по футболу вышла в финал чемпионата мира, обыграв итальянских сверстников в польской Гдыне. Встреча завершилась со счетом 1:0. Как сообщило РИА «Новости», на 65-й минуте гол забил Сергей Булеца.

Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в финал ЧМ

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