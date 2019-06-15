Футбол

Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболуНева Спорт вчера в 14:17

Сборная Украины по футболу, за которую выступают игроки до 20 лет, выиграла молодежный чемпионат мира по футболу. В финальном матче украинские футболисты смогли обыграть соперников из Южной Кореи со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе "Видзева" в городе Лодзь, Польша.
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