Футбол

Сборная Украины U20 стартовала на чемпионате мира с победы над СШАSport24.ru 16:29

Сборная Украины U20 нанесла поражение сверстникам из США в матче первого тура группового этапа чемпионата мира для игроков до 20 лет.
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Сборная Уругвая одолела Норвегию, Украина оказалась сильнее США

Евро-футбол.ру16:39

Сборная Украины U20 стартовала на чемпионате мира с победы над США

Sport24.ru16:29

Сборная Украины победила команду США на молодежном ЧМ-2019

LiveSport.ru16:45

Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила Уругваю

Матч ТВ16:23

Сборная Украины обыграла США, Норвегия уступила Уругваю

Sportbox.RU16:23

Украина обыграла США на чемпионате мира U20

Спорт-Экспресс16:29

Украина – США. Прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2019

ODDS.ru22 мая в 09:50
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Игры

Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare

Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено в 10:30
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено в 14:12
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Общество

Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн

Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 18:43
Авто

Названы самые распространенные LCV в России

Пятое место осталось за Ford Transit с показателем 125,9 тыс. автомобилей, ставшим самой распространенной иномаркой в российском парке LCV.
Обновлено в 08:59
Единоборства

Пятеро дагестанцев одержали победу на турнире PFL 13 в США

Обновлено в 06:42
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

Обновлено в 20:02
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Певица Светлана Лобода — наставница Микеллы Абрамовой — пожелала, чтобы каждый из детей стал большим артистом.
Обновлено в 14:42
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Наука

Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение

Обновлено вчера в 17:43
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD

По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Общество

На Бали произошло извержение вулкана Агунг

На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Обновлено в 18:50
Политика

Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Политика

Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:57
Общество

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Космос

Теорию относительности Эйнштейна проверят на орбите Земли

Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт Международной космической станции (МКС) самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 11:33
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Космос

Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая

Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Космос

SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета

Компания SpaceX после старта ракеты Falcon 9 успешно вывела в космос 60 спутников проекта Starlink, предназначенных для раздачи глобального интернета.
Обновлено в 00:35
Как работают Яндекс.Новости?
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