Сборная Украины U20 стартовала на чемпионате мира с победы над СШАSport24.ru 16:29

Сборная Украины U20 нанесла поражение сверстникам из США в матче первого тура группового этапа чемпионата мира для игроков до 20 лет.

Сборная Украины U20 стартовала на чемпионате мира с победы над США

Игры Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.

Наука Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

Общество Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Авто Названы самые распространенные LCV в России Пятое место осталось за Ford Transit с показателем 125,9 тыс. автомобилей, ставшим самой распространенной иномаркой в российском парке LCV.

Политика Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

Происшествия Вертолет Ми-17 разбился в Мексике Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Музыка Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети» Певица Светлана Лобода — наставница Микеллы Абрамовой — пожелала, чтобы каждый из детей стал большим артистом.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Гаджеты Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.

Общество На Бали произошло извержение вулкана Агунг На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Происшествия В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Политика Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Общество Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Интернет Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.

Космос Теорию относительности Эйнштейна проверят на орбите Земли Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт Международной космической станции (МКС) самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.