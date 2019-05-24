Футбол
Сборная Украины U-20 обыграла команду США на ЧМ-2019REGNUM 00:13
Сборная Украины по футболу U-20 переиграла команду США в мачте группового этапа молодежного футбольного чемпионата мира, проходящего в Польше. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды. У победителей голы на счету Сергея Булеца (26-я минута) и Дениса Попова (51-я).
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