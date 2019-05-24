Сборная Украины U-20 обыграла команду США на ЧМ-2019REGNUM 00:13

Сборная Украины по футболу U-20 переиграла команду США в мачте группового этапа молодежного футбольного чемпионата мира, проходящего в Польше. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды. У победителей голы на счету Сергея Булеца (26-я минута) и Дениса Попова (51-я).

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Авто Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.

Технологии Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Технологии Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Политика Мэй уходит в отставку, но не заканчивает игру Тереза Мэй уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Здоровье На Сахалине у медведей обнаружили опасную для человека болезнь При исследовании патологического материала от двух туш медведей специалисты Россельхознадзора выявили трихинеллез Исследование двух туш медведей, добытых в Томаринском районе Сахалина, выявило в организмах животных живые личинки трихинелл, вызывающих трихинеллез, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Армия и оружие НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы» НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Армия и оружие В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.

Политика МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.

Политика Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.

Общество Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома Вступили в силу правила уведомления владельцев недвижимости о том, что их дом, дача или многоквартирный дом подлежит сносу или их надо привести в соответствие с утвержденными правилами.

Политика Путин в День Африки заверил лидеров стран континента в поддержке Президент России Владимир Путин заверил лидеров и глав правительств африканских стран во всемерной поддержке их усилий по урегулированию конфликтов и кризисов, а также борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.

Футбол Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».

Армия и оружие Трамп хочет помиловать военных преступников Американский лидер Дональд Трамп планирует помиловать некоторых осужденных военных. Об этом пишет газета The Huffington Post.

Футбол Жардим планирует остаться в «Монако» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".

Происшествия Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

Политика Собчак заявила об отставке Суркова Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.