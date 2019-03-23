Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла СловакиюSportbox.RU 11:56

Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Даниэл Джеймс в начале первого тайма. После этой победы валлийцы набрали 3 очка и возглавили свою группу.

Все про Спорт ру

Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Происшествия В Бурятии подростки напали на мужчину и изнасиловали его жену Сообщается, что подростки избили мужчину, а его жену затащили в заброшенное здание и изнасиловали.

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Общество Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Армия и оружие Российские военные прибыли в Венесуэлу Два российских военно-транспортных самолёта Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в столицу Венесуэлы с группой российских военных.

Политика МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.

Шоу-бизнес Вайкуле рассказала о нежелании выставлять себя на показ в соцсетях Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила о том, что не любит выставлять себя на показ в социальных сетях.

Происшествия Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.

Политика Мюллер завершил расследование вмешательства РФ в выборы США Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер закончил расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года.

Общество В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Путешествия Составлен список популярных у россиян стран со строгим визовым режимом Эксперты сервиса для покупки авиабилетов Aviasales составили рейтинг самых популярных у россиян стран, куда сложнее всего получить визу.

Политика В Таиланде началось голосование на парламентских выборах Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Спорт Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года 2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.

Происшествия В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Политика Депутат разъяснил действие закона о фейковых новостях 1 апреля Шуточные новости, публикуемые в средствах массовой информации 1 апреля, не подпадают под действие принятого недавно закона о фейках.

Культура Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.

Общество Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".

Футбол Дзюба: два подбора за атаку. Как Россия забила второй гол Черышев повторил тот же трюк, что и в первом голе – выскочил из-за спины Эльдоса Ахметова и забил. (Гоша Чернов) Казахстан – Россия: второй гол Черышева засчитан ошибочно.

Кино В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов» За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.