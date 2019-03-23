Футбол
Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла СловакиюSportbox.RU 11:56
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
Дэниел Джеймс
|5′
|15′
Роберт Мак
|31′
Денис Вавро
|41′
Станислав Лоботка
Джо Аллен
|54′
Дэвид Брукс
|60′
Дэвид Брукс
Тайлер Робертс
|60′
|65′
Ондржей Дуда
Михал Дюриш
|69′
Михал Дюриш
|69′
Роберт Мак
Мирослав Стох
Дэниел Джеймс
Эшли Уильямс
|73′
|86′
Марек Гамшик
Харри Уилсон
Уилл Волкс
|87′
|90′
Петер Пекарик
Павол Шафранко
|90′+3′
Мирослав Стох
Юрай Куцка
Уэльс
Расстановка 4‑5‑1
1
Хеннеси
14
Робертс
5
Мипэм
15
Лоуренс
4
Дэвис
18
Волкс
7
Аллен
9
Робертс
8
Смит
6
Уильямс
11
Бэйл
23
Дубравка
18
Шафранко
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гамшик
10
Руснак
21
Дюриш
9
Стох
Словакия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Даниэл Джеймс в начале первого тайма. После этой победы валлийцы набрали 3 очка и возглавили свою группу.
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Уэльс — Словакия. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 24 марта 2019 года
LiveSport.ru22 марта в 22:39
Уэльс - Словакия ~ прогноз на отборочный матч Евро-2020: как завершится встреча конкурентов?
Sport-placeвчера в 09:07
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