Футбол

Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла СловакиюSportbox.RU 11:56

Уэльс — Словакия
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
Дэниел Джеймс
5′
15′
Роберт Мак
31′
Денис Вавро
41′
Станислав Лоботка
Джо Аллен
54′
Дэвид Брукс
60′
Дэвид Брукс
Тайлер Робертс
60′
65′
Ондржей Дуда
Михал Дюриш
69′
Михал Дюриш
69′
Роберт Мак
Мирослав Стох
Дэниел Джеймс
Эшли Уильямс
73′
86′
Марек Гамшик
Харри Уилсон
Уилл Волкс
87′
90′
Петер Пекарик
Павол Шафранко
90′+3′
Мирослав Стох
Юрай Куцка
Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Даниэл Джеймс в начале первого тайма. После этой победы валлийцы набрали 3 очка и возглавили свою группу.
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