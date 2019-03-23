Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла СловакиюМатч ТВ 11:56

Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Даниэл Джеймс в начале первого тайма. После этой победы валлийцы набрали 3 очка и возглавили свою группу.

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