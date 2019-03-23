Футбол
Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла СловакиюМатч ТВ 11:56
Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Даниэл Джеймс в начале первого тайма. После этой победы валлийцы набрали 3 очка и возглавили свою группу.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Футбол
Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020
Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:31
Технологии
Чем опасна зубная нить? Часть 1
Женщины, которые использовали зубную нить Oral-B Glide, имели более высокий уровень перфторалкильных веществ (также известных как PFAS) в своей крови, чем те, кто этого не делал.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Когда новые инвесторы придут в Хабаровский край
Дополнительно в рамках проекта строительства глиноземного терминала Русал планирует реализовать проект по развитию региональной инфраструктуры.
Обновлено в 20:20
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Источник рассказал о цели прибытия российских военных в Венесуэлу
Ранее 24 марта венесуэльские СМИ сообщили о прибытии в страну двух самолетов с грузом и российскими военными.
Обновлено в 14:59
Баскетбол
Дабл-дабл Уокера помог «Шарлотт» одержать третью победу подряд
Лидер "Хорнетс" Кемба Уокер сделал дабл-дабл - 15 очков и 13 передач. Команда одержала третью победу подряд.
Обновлено в 20:31
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»
Трансфер может состояться летом. Халк играл в «Порту» с 2008 по 2012 год, откуда впоследствии перешел в «Зенит».
Обновлено в 16:49
Технологии
Warner Music заключил музыкальный контракт с нейросетью
Звукозаписывающая компания Warner Music стала первым в мире лейблом, заключившим контракт с искусственным интеллектом.
Обновлено в 20:19
Общество
«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила положение о проведении нового набора в отряд космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
Анна Герман после автокатастрофы не смогла победить тяжелую болезнь
Анна Герман после автокатастрофы вернулась на сцену, но не смогла победить тяжелую болезнь.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Авто
Электрокар Porsche Taycan готовят к дебюту
Электрокар версии сTaycan готовят к дебюту. Немецкий бренд на сегодняшний день проводит дорожное испытание прототипа.
Обновлено в 10:15
Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода
Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено в 10:56
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Испании задержали пожилых грабителей банков
Сотрудники испанской полиции задержали двух пожилых мужчин, грабивших банки в Барселоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Авто
Новый KIA Sorento снова замечен на тестах
Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено в 12:30
Общество
Магаданские чиновники отказали историческому центру города в статусе «культурного наследия»
Несогласие с решением отдела по охране ОКН выразили магаданские ученые, главные научные сотрудники областного краеведческого музея Сергей Ефимов и Александр Навасардов, принимавшие участие в составлении исторической справки к заявке И.К. Лазуткиной по пр. Ленина.
Обновлено в 20:55
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Общество
В народ ходили депутаты лишь только по большой нужде
Будущими новоселами станут те, кто купил квартиры в микрорайоне "Европейский" в домах № 10 и № 22-3, которые достраивает ООО "ОДСК-Липецк", "дочка" ПАО "Орелстрой".
Обновлено в 01:00