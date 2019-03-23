Футбол
Сборная Уэльса победила Словакию в матче квалификации ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 11:57
Футболисты сборной Уэльса обыграли команду Словакии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы E, состоявшаяся в воскресенье в Кардиффе (Уэльс), завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 5-й минуте забил Дэниел Джеймс.
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