Футбол

Сборная Уэльса победила Словакию в матче квалификации ЧЕ-2020РИА Новости вчера в 11:57

Футболисты сборной Уэльса обыграли команду Словакии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы E, состоявшаяся в воскресенье в Кардиффе (Уэльс), завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 5-й минуте забил Дэниел Джеймс.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уэльс победил Словакию с Маком

Спорт-Экспрессвчера в 12:00

Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 11:58

Сборная Уэльса стартовала в квалификации ЧЕ-2020 с победы над Словакией

Sport24.ruвчера в 11:52

Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Словакию

Матч ТВвчера в 11:56

Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020

Чемпионатвчера в 11:51

Евро-2020. Анонс очередного игрового дня

Sport.ruвчера в 05:13

Уэльс – Словакия: без шансов для гостей?

Все про Спорт ру23 марта в 13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Польше задержали бывшего генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежал торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, Вячеслава Вишневского.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено вчера в 05:53
Авто

Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов

Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Хоккей

Бобровский повторил личный рекорд по шат-аутам за сезон

Бобровский повторил личный рекорд. В сезоне-2016/17 Сергей также оформил 7 шат-аутов.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала в Instagram фото из душа

Светлана Лобода продемонстрировала своим поклонникам новое фото, которое сделала в душе. Публикация была размещена на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 10:02
Культура

Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Технологии

Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России

Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».
Обновлено в 01:29
Политика

Принц Чарльз впервые прибыл на Кубу

Ранее британский 70-летний принц Чарльз показался на пляже в трусах, чем немало удивил публику, однако продемонстрировал довольно "впечатляющую" фигуру.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Бывший шурин Дэвида Бекхэма пытался покончить с собой

Семья Дэвида Бекхэма препятствует Крису Доннелли, бывшему мужу Джоан Бекхэм, видеться с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

На западе России замечено движение зенитных систем С-300

Пользователь Сети высказал предположение, что движение С-300 продиктовано решением прикрыть с воздуха объекты военно-морских сил после ситуации с полётом американского B-52 Sratofortress над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 10:54
Авто

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума По данным аналитического агентства "Автостат", в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Синоптики предупредили о рецидиве зимы в Москве на следующей неделе

Обновлено вчера в 16:39
Путешествия

Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам

Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Политика

Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Обновлено вчера в 23:49
Кино

«Мастер ужасов» Ларри Коэн умер в возрасте 77 лет

Ларри Коэн, прославившийся как продюсер и режиссер фильмов ужасов, а позже и как сценарист, умер вечером в субботу, 23 марта, в Лос-Анджелесе в окружении близких.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30
Технологии

У военных в России появится собственный мобильный оператор

Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа

Шестеро израильтян, включая детей, пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 01:13
Экономика

Кто в России больше всего денег тратит на банкеты и фуршеты

Банкиры больше всех в России тратят денег на кейтеринг (комплексную услугу, включающую доставку, сервировку и обслуживание приема пищи).
Обновлено в 01:00
Политика

Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено вчера в 20:59
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Эдуард Лимонов: Англичанка гадит, но пока остается на сцене

Один миллион человек дефилировали в Лондоне в прошедшую субботу, требуя нового референдума по Brexit (у).
Обновлено в 01:19
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР.
Обновлено вчера в 13:05
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа стали лидерами по доступности ипотеки, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное