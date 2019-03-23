Футбол
Уэльс с минимальным счетом обыграл Словакию в квалификации Евро-2020Советский спорт вчера в 11:58
В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Словакии с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на пятой минуте забил полузащитник Даниэль Джеймс.
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Президент Турции Тайип Эрдоган предложил вновь превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
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Происшествия
В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
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Футбол
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Ясновидящая Марианна Абравитова выступила в защиту Майкла Джексона
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Экономика
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Армия и оружие
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Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
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Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Когда регионы пересчитают пенсии?
В мае регионы начнут использовать новый механизм начисления пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
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Немцы высоко оценили Lada 4х4 Urban
Немецкое издание Auto Bild протестировало Lada 4х4 Urban, которая пользуется в Германии достаточно большим спросом.
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Футбол
Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
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Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
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Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
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Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
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Политика
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В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
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Политика
Еще один караван мигрантов выдвинулся в сторону США
На границе Мексики и Гватемалы сформировался очередной караван мигрантов. Более тысячи человек направляются в сторону США.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
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Политика
МИД: Трамп 25 марта подпишет декрет о признании Голан частью Израиля
Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 25 марта, подпишет документ о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:44