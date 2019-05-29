Футбол
Сборная Турции обыграла команду Греции в товарищеском матчеРИА Новости 16:06
Дженгиз Ундер
|11′
Кенан Караман
|17′
Озан Туфан
Огузхан Озъякуп
|46′
Кенан Караман
Абдулкадир Омюр
|46′
Юсуф Языджи
Ирфан Кахведжи
|46′
|46′
Леонардо Куртис
Костас Стафилидис
|46′
Димитриос Пелкас
Димитрис Коловос
|54′
Георгиос Валерьянос
Андреас Бухалакис
Дженк Тосун
Гювен Ялчин
|55′
Окай Йокушлу
Махмут Текдемир
|61′
|65′
Гиоргос Масурас
Фиорин Дурмишай
|67′
Димитриос Курбелис
Огузхан Озъякуп
|68′
|73′
Харалампос Мавриас
Яннис Котсирас
|75′
Манолис Сиопис
Петрос Манталос
Дженгиз Ундер
Эмре Белёзоглу
|80′
|90′+3′
Димитриос Курбелис
Турция
Расстановка 4‑5‑1
23
Чакыр
18
Сангаре
22
Айхан
4
Сёюнджю
13
Мераш
5
Белёзоглу
14
Текдемир
21
Кахведжи
8
Озъякуп
15
Ялчин
10
Омюр
12
Пашалакис
15
Дурмишай
21
Курбелис
2
Котсирас
6
Бухалакис
22
Самарис
4
Стафилидис
20
Манталос
17
Коловос
10
Фортунис
9
Кулурис
Греция
Расстановка 4‑3‑1‑2
Футболисты сборной Турции победили команду Греции в контрольном матче. Встреча, прошедшая в Анталье, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Дженгиз Ундер (на 11-й минуте) и Кенан Караман (17).
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