Футбол
Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020РИА Новости 16:47
Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Н, прошедшая в субботу в Конье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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