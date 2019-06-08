Футбол

Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020РИА Новости 16:47

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Н, прошедшая в субботу в Конье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Сборная Турции обыграла Францию и возглавила группу отбора на Евро-2020

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Sport24.ru13:27

Футбол, Евро-2020, квалификация, Турция - Франция, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:29
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