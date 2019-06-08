Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020РИА Новости 16:47

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Н, прошедшая в субботу в Конье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Происшествия Суд избрал меру пресечения Ивану Голунову Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ФАН.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Футбол Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России.

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Музыка Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Общество Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.

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Футбол Игроки сборной России посвятили победу над Сан-Марино травмированному Газинскому После победы над Сан-Марино (9:0) игроки сборной России записали обращение к полузащитнику Юрию Газинскому, который не смог принять участие в игре из-за травмы.