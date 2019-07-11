Футбол

Тунис вышел в полуфинал Кубка АфрикиREGNUM вчера в 22:26

Голы забили полузащитник Ферджани Сасси (52-я минута), вингер Юссеф Мсакни (60-я минута), полузащитник Наим Слити (в дополнительное время, 90+3). Таким образом, Тунис вышел в полуфинал Кубка Африки, где он сыграет с Сенегалом 14 июля. В другом полуфинале 15 июля Нигерия встретится с Алжиром.
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Сборная Туниса вышла в полуфинал Кубка Африки

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