Футбол
Тунис вышел в полуфинал Кубка АфрикиREGNUM вчера в 22:26
Голы забили полузащитник Ферджани Сасси (52-я минута), вингер Юссеф Мсакни (60-я минута), полузащитник Наим Слити (в дополнительное время, 90+3). Таким образом, Тунис вышел в полуфинал Кубка Африки, где он сыграет с Сенегалом 14 июля. В другом полуфинале 15 июля Нигерия встретится с Алжиром.
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Мадагаскар — Тунис. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка Африки 11 июля 2019 года
LiveSport.ru10 июля в 03:00
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