Футбол
Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии
Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка АзииМатч ТВ07:52
Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте. Таиланд с тремя очками занимает второе место в группе.
Матч ТВ07:52
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Обновлено в 12:37
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
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Общество
Самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о разводе
Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
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Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.
Обновлено в 13:53
Хоккей
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Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
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При работе над российским конкурентом Hubble украли почти 30 миллионов
Базовым элементом космического комплекса должен был стать телескоп Т-170М, над созданием которого работают Научно-производственное объединение имени Лавочкина и Институт астрономии РАН.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море. На вооружении корабля может находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 11:52
Футбол
Вагнер Лав захотел вернуться в ЦСКА
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Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
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Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
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СКА крупно обыграл «Локомотив» и обеспечил себе участие в плей-офф
Обновлено в 13:10