Футбол

Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии
Матч ТВ
07:52

Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте. Таиланд с тремя очками занимает второе место в группе.
Матч ТВ07:52

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Таиланд обыграл Бахрейн на Кубке Азии

Спорт-Экспресс08:01

Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии

Матч ТВ07:52

Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии

Sportbox.RU07:52

Кубок Азии-2019. Индия сыграет с ОАЭ, Бахрейн проиграл Таиланду

Sports.ru05:10
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
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