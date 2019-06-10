Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде ЛитвыВести.Ru вчера в 17:02

Состоялись два матча отборочного турнира в группе В. Сборная Сербии с результатом 4:1 разгромила команду Литвы. Сборная Украины одержала скромную победу над командой Люксембурга 1:0. Сборная Сербии после разгрома, учиненного командой Украины, сумела оправдать перед своими болельщиками.

Финансы Интернет-холдинг Rambler Group расплатился с долгами Кредит Rambler получил в 2014 г. в банке «ФК Открытие», где владелец интернет-холдинга Александр Мамут был миноритарием с долей в 6,7%. Он брал кредит, чтобы выкупить свою долю у владельца «Норникеля» Владимира Потанина: бизнесмен реализовал свое право продать половину интернет-холдинга по заранее зафиксированной цене, а именно $295 млн (18 млрд руб. на момент продажи).

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Армия и оружие В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35 Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.

Общество Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.

Общество В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

Происшествия «Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.

Политика Молдавские демократы предложили России тайную сделку Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.

Политика Посол США в России вернется на родину Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.

Происшествия В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Происшествия Дело журналиста Голунова решено передать из полиции в СК Московская городская прокуратура изъяла уголовное дело, возбуждённое против журналиста Ивана Голунова, из полиции и передаст его в столичное управление Следственного комитета.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Происшествия Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан Во вторник утром 54-детний житель села Кирово Вилюйского района Якутии из ружья ранил четырех односельчан.

Происшествия В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.

Авто Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Общество Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.

Баскетбол «Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто» "Голден Стэйт Уорриорз" победил "Торонто Рэпторс" в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Политика Токаев победил на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.