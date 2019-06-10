Футбол

Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде ЛитвыВести.Ru вчера в 17:02

Состоялись два матча отборочного турнира в группе В. Сборная Сербии с результатом 4:1 разгромила команду Литвы. Сборная Украины одержала скромную победу над командой Люксембурга 1:0. Сборная Сербии после разгрома, учиненного командой Украины, сумела оправдать перед своими болельщиками.
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Крупные победы фаворитов и ни одной ничей. Результаты матчей отбора ЧЕ-2020

Soccer.ruвчера в 17:12

Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде Литвы

Вести.Ruвчера в 17:02

Украина обыграла Люксембург, Сербия разгромила Литву в отборе Евро-2020

Чемпионатвчера в 16:36

Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории

Sportbox.RUвчера в 16:43

Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории

Матч ТВвчера в 16:43

Дубль Митровича помог сборной Сербии разгромить литовцев в квалификации ЧЕ

РИА Новостивчера в 16:55

Украина – Люксембург – 1:0, Ирландия – Гибралтар – 2:0. И другие результаты матчей квалификации ЧЕ-2020

Спорт день за днемвчера в 16:46
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Финансы

Интернет-холдинг Rambler Group расплатился с долгами

Кредит Rambler получил в 2014 г. в банке «ФК Открытие», где владелец интернет-холдинга Александр Мамут был миноритарием с долей в 6,7%. Он брал кредит, чтобы выкупить свою долю у владельца «Норникеля» Владимира Потанина: бизнесмен реализовал свое право продать половину интернет-холдинга по заранее зафиксированной цене, а именно $295 млн (18 млрд руб. на момент продажи).
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Армия и оружие

В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35

Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня

Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено вчера в 04:25
Кино

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей

11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты

Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Посол США в России вернется на родину

Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено вчера в 17:00
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом упал в мае на 12%

Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

Дело журналиста Голунова решено передать из полиции в СК

Московская городская прокуратура изъяла уголовное дело, возбуждённое против журналиста Ивана Голунова, из полиции и передаст его в столичное управление Следственного комитета.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан

Во вторник утром 54-детний житель села Кирово Вилюйского района Якутии из ружья ранил четырех односельчан.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал

В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:20
Авто

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Баскетбол

«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто»

"Голден Стэйт Уорриорз" победил "Торонто Рэпторс" в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире

Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.
Обновлено вчера в 12:36
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