Футбол
Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде ЛитвыВести.Ru вчера в 17:02
Состоялись два матча отборочного турнира в группе В. Сборная Сербии с результатом 4:1 разгромила команду Литвы. Сборная Украины одержала скромную победу над командой Люксембурга 1:0. Сборная Сербии после разгрома, учиненного командой Украины, сумела оправдать перед своими болельщиками.
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Украина – Люксембург – 1:0, Ирландия – Гибралтар – 2:0. И другие результаты матчей квалификации ЧЕ-2020
Спорт день за днемвчера в 16:46
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
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У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
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Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
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Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
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«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
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Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
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В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
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Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
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В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
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Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
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В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан
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Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
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"Голден Стэйт Уорриорз" победил "Торонто Рэпторс" в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
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В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире
Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.
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