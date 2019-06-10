Футбол
Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее ЧерногорииМатч ТВ 16:43
После трех туров сборная Сербии занимает третье место в группе В, Литва — последняя. В параллельном матче в группе А Чехия обыграла Черногорию. За победителей отличились полузащитник Якуб Янкто и нападающий Патрик Шик, также гол в свои ворота забил защитник сборной Черногории Борис Копитович.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
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