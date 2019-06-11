Футбол
Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее ЧерногорииSportbox.RU вчера в 16:43
У сборной Литвы единственный гол забил Арвидас Новиковас, реализовавший пенальти. После трех туров сборная Сербии занимает третье место в группе В, Литва — последняя. В параллельном матче в группе А Чехия обыграла Черногорию.
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Украина – Люксембург – 1:0, Ирландия – Гибралтар – 2:0. И другие результаты матчей квалификации ЧЕ-2020
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