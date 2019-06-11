Футбол

Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее ЧерногорииSportbox.RU вчера в 16:43

У сборной Литвы единственный гол забил Арвидас Новиковас, реализовавший пенальти. После трех туров сборная Сербии занимает третье место в группе В, Литва — последняя. В параллельном матче в группе А Чехия обыграла Черногорию.
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Сборная Болгарии уступила Косово. Попов забил гол

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Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории

Матч ТВвчера в 16:43

Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории

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Чехия в отборе Евро-2020 разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

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Сборная Косово сделала нереальный камбэк с Болгарией, гол Попова не помог. Главные события отбора

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Украина – Люксембург – 1:0, Ирландия – Гибралтар – 2:0. И другие результаты матчей квалификации ЧЕ-2020

Спорт день за днемвчера в 16:46
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Футбол

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью

Обновлено вчера в 23:37
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.
Обновлено в 00:18
Политика

WSJ: Покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Родственник лидера КНДР, убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура, несколько раз встречался с сотрудниками разведывательного управления.
Обновлено в 01:30
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено вчера в 12:47
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Нацбанк Украины сообщил о последствиях объявления дефолта

В случае объявления дефолта Украина лишится помощи от международных партнёров.
Обновлено в 01:30
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

Обновлено в 01:43
Футбол

Украина минимально обыграла Люксембург

Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и применить репелленты, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 00:25
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м

Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Размеры горящего здания - 80 на 40 м, высота - 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Аудиторы красноярской Счетной палаты выступили против председателя

По словам вице-спикера заксобрания Сергей Попова, аудиторы считают, что именно предположения о конфликте интересов бьет по ним персонально и в целом по репутации Счетной палаты.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Наука

Самая подробная модель черной дыры разрешает давнюю проблему

Международная исследовательская группа создала наиболее подробную на сегодняшний день компьютерную модель черной дыры.
Обновлено 09 июня в 09:00
Технологии

Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты

Длительный полет чреват обострением тромбофлебита.
Обновлено в 01:00
Общество

Туристам в Риме запретили ходить с голым торсом

Стало известно, что теперь мужчинам нельзя появляться в общественных местах города с обнаженным торсом.
Обновлено в 00:52
Гаджеты

Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Лесной пожар бушует в диких горах юго-западной китайской провинции Сычуань

Департамент по чрезвычайным ситуациям региона сообщил, что лесной пожар разгорелся 8 июня утром по местному времени в отдалённом диком горном районе в уезде Мули Ляншань-Ийского автономного района провинции.
Обновлено в 00:06
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